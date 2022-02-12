Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Дембеле — игрок «Барселоны», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Он будет играть и поможет команде. Это закрытая тема. Я хотел дать Усману несколько минут в матче с «Атлетико», но обстоятельства не позволили это сделать».

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле.

Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».