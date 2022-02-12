Анчелотти считает, что «Реал» мог победить «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча 24-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (0:0).

«Удовлетворен вторым таймом, мы сыграли очень хорошо, в отличие от первого. У нас было много голевых моментов после перерыва, надо продолжать в том же духе. Я скорее удовлетворен, чем огорчен.

В первом тайме нам не хватило агрессии. Нужно играть агрессивно, чего в первом тайме не было. Во втором же мы прибавили и стали чаще перехватывать мяч. Нам немного не повезло, потому что мы дважды попали в перекладину. Соперники действовали чуть точнее, но мы могли победить», — приводит слова Анчелотти El Desmarque.

«Реал» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 36 баллами занимает шестую позицию.