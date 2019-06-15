Главный тренер "Атлетико" Симеоне сыграл свадьбу

Главный тренер "Атлетико"​ Диего Симеоне женился на своей возлюбленной Карле Перейре.

Пара официально узаконила свои отношения 14 июня и отпраздновала это событие на закрытой церемонии, где присутствовали самые близкие люди. ​

В 2016 году у Перейры и Симеоне родилась дочь – Франческа, а в феврале 2019 года у пары появилась еще одна дочь – Валентина.

Для Симеоне это второй брак. От первого у него трое детей.

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