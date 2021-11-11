«Барселона» хочет арендовать Стерлинга у «Манчестер Сити»

«Барселона» попытается подписать нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на правах арендного соглашения в январе, пишет Marca.

Сине-гранатовые ограничены в финансовых возможностях, ведь их трансферный бюджет составляет всего 10 миллионов евро.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч при 1 голевой передаче.