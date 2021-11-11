Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» хочет арендовать Стерлинга у «Манчестер Сити»

21:09
Рахим Стерлинг. Фото AFP
Рахим Стерлинг. Фото AFP
Теги:

«Барселона» попытается подписать нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на правах арендного соглашения в январе, пишет Marca.

Сине-гранатовые ограничены в финансовых возможностях, ведь их трансферный бюджет составляет всего 10 миллионов евро.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч при 1 голевой передаче.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Путин указал Меркель на провокационную активность НАТО в Черном море
0