«Барселона» хочет арендовать Стерлинга у «Манчестер Сити»
21:09
«Барселона» попытается подписать нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на правах арендного соглашения в январе, пишет Marca.
Сине-гранатовые ограничены в финансовых возможностях, ведь их трансферный бюджет составляет всего 10 миллионов евро.
Контракт 26-летнего полузащитника с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч при 1 голевой передаче.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю