Гави стал самым молодым футболистом в истории «Барселоны», сыгравшим 100 матчей за команду

Полузащитник «Барселоны» Гави вновь вошел в историю клуба после матча 4-го тура ли лиги с «Осасуной» (2:1). Эта встреча стала для игрока 100-й.

Гави достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 28 дней. Он стал самым игроком в истории клуба, кому удалось провести 100 матчей.

Гави — воспитанник академии «Барселоны». За основную команду он дебютировал в матче чемпионата Испании с «Хетафе» 29 августа 2021 года. Вместе с каталонцами Гави стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка этой страны в сезоне-2022/23.