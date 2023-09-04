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Сегодня, 06:50

Гави стал самым молодым футболистом в истории «Барселоны», сыгравшим 100 матчей за команду

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Гави вновь вошел в историю клуба после матча 4-го тура ли лиги с «Осасуной» (2:1). Эта встреча стала для игрока 100-й.

Гави достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 28 дней. Он стал самым игроком в истории клуба, кому удалось провести 100 матчей.

Гави — воспитанник академии «Барселоны». За основную команду он дебютировал в матче чемпионата Испании с «Хетафе» 29 августа 2021 года. Вместе с каталонцами Гави стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка этой страны в сезоне-2022/23.

ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
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Атлетико

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Жозе Виллиан

Бетис

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Рафинья

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 2 1 1
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Кадис

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