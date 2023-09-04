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Сегодня, 14:15

Агент Пасторелло заявил, что больше не работает с Бальде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло заявил, что больше не сотрудничает с нападающим «Эспаньола» Кейта Бальде.

«Я с ним больше не работаю», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде выступал за «Спартак» с лета прошлого года. Всего за московский клуб он провел 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в 3 матчах, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pastorello-ya-bol-she-ne-rabotayu-s-kejta-bal-de/
Кейта Бальде
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
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Сельта – Мальорка
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17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
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Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
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Реал – Р. Сосьедад
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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

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Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
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Гонсало Вильяр

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Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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Лоик Баде

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