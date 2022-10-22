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Сегодня, 12:52

Гаттузо заявил, что беспокоится о здоровье Кавани

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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии нападающего Эдинсона Кавани.

«Я немного беспокоюсь за Эдинсона, поэтому он не играет по 90 минут. Когда у него опухла лодыжка, мы должны были сразу на это отреагировать. На днях он мог провести на поле еще 15-20 минут, но Эдинсон начал испытывать дискомфорт, и мы решили не рисковать. Он важен для команды. Две недели назад мы беспокоились из-за того, что он не забивает, а теперь он стал забивать, и нам нужно быть осторожными», — приводит слова Гаттузо Marca.

В нынешнем сезоне 35-летний уругваец провел за «Валенсию» пять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/primera-division/2022/10/22/6353016222601db66b8b4615.html

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Основные источники исследования

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Дженнаро Гаттузо
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И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
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17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
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Р. Вальекано – Кадис
 - : -
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Вальядолид – Р. Сосьедад
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Валенсия – Мальорка
 - : -
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 - : -
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