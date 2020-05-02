Френки де Йонг вернется из Голландии в Испанию 3 мая. «Барселона» возобновляет тренировки

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг 3 мая вернется из Голландии в Испанию, сообщает AS. В расположение каталонского клуба вернется и Мартин Брэтуэйт, который провел карантин вместе со своей семьей в Мадриде.

Первая команда «Барсы» 6 мая вернется на базу клуба, где пройдет тестирование на коронавирус. Игрокам, прошедшим тестирование, разрешат возобновить тренировки, но клуб будет отталкиваться от советов правительства Испании по здравоохранению.

Пока неизвестно, когда возобновится сезон в Испании, но по словам президента ла лиги Хавьера Тебаса, произойдет это не раньше 28 мая.