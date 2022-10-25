Флорентино Перес успешно перенес операцию на легких

Президент «Реала» Флорентино Перес успешно прооперирован. У функционера было заболевание легких, ему удалили легочный узел, сообщает Marca.

По данным источника, операция была сделана сегодня, 25 октября, в больнице Пуэрта-де-Йерро в Махадаонде.

К работе Перес сможет вернуться через несколько дней. На данный момент «Реал» с 31 очком занимает 1-е место в турнирной таблице ла лиги.