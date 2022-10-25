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Иньеста заявил, что хотел бы вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора или тренера

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб в качестве спортивного директора или тренера.

На данный момент 38-летний полузащитник играет в японском клубе «Виссел Кобе».

«Мой этап в качестве игрока «Барселоны» уже закончился. Там будет невозможно конкурировать с игроками, они молоды и физически сильны. Я хочу вернуться в «Барселону» в качестве тренера или спортивного директора, но сначала мне нужно поучиться в разных областях, а там посмотрим», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

Иньеста играл за «Барселону» с 2002 по 2018 год. В составе команды он девять раз выигрывал чемпионат Испании, 6 раз Кубок страны и четыре раза Лигу чемпионов.

В мае 2018 года Иньеста был официально представлен, как игрок японского клуба «Виссел Кобе». Контракт был подписан на три года на сумму 90 миллионов евро. В 2021 футболист продлил соглашение с клубом еще на два сезона.

Источник: https://barcauniversal.com/iniesta-talks-xavi-messi-pedri-barcelona-return-ballon-dor-title-credentials/
Андрес Иньеста
ФК Барселона
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30.10 16:00
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