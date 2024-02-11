Флик приступил к подготовке к работе главным тренером в «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить в скором времени «Барселону».

Как сообщает журналист и инсайдер Альфредо Мартинес, специалист уже начал готовиться к работе в каталонском клубе. Он учит язык и ищет помощников, которые будут ему ассистировать в «Барселоне».

Ранее стало известно, что Хави покинет свой пост в «Барселоне» по окончании сезона.

В сентябре 2023 года Флик покинул пост главного тренера сборной Германии.