«Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет мадридский «Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу 11 февраля. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Севилья» — «Атлетико» пройдет в сервисе «Окко Спорт». Посмотреть ее смогут все пользователи, у которых есть подписка на онлайн-кинотеатр. Начало прямого эфира — в 20.30 мск.

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«Севилья» тренера Кике Санчеса Флореса идет на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 баллами после 23 туров. «Атлетико» под руководством Диего Симеоне находится на четвертом месте с 48 очками после 23 матчей.

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