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11 февраля, 18:30

«Севилья» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция игры «Севилья» — «Атлетико» на Окко начнется в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Севильи» Серхио Рамос.
Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

«Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет мадридский «Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу 11 февраля. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Севилья» — «Атлетико» пройдет в сервисе «Окко Спорт». Посмотреть ее смогут все пользователи, у которых есть подписка на онлайн-кинотеатр. Начало прямого эфира — в 20.30 мск.

Следите за ключевыми событиями игры 24-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Севилья» тренера Кике Санчеса Флореса идет на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 20 баллами после 23 туров. «Атлетико» под руководством Диего Симеоне находится на четвертом месте с 48 очками после 23 матчей.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Серхио Рамос
Футбол
ФК Атлетико
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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38 тур
9.02 23:00
Кадис – Бетис
 0 : 2
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 1 : 1
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 1
10.02 20:30
Реал – Жирона
 4 : 0
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 2 : 0
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 3 : 2
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 2 : 1
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
 1 : 0
11.02 23:00
Барселона – Гранада
 3 : 3
12.02 23:00
Альмерия – Атлетик
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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