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Сегодня, 14:38

Рауль продолжит тренировать «Кастилью», несмотря на предложения других клубов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Кастильи» Рауль продолжит возглавлять вторую команду «Реала», сообщает AS.

Контракт 45-летнего специалиста завершается в конце июня. По условиям соглашения, он продлевается автоматически, если ни одна из сторон не настаивает на расставании.

По информации источника, Рауль отклонил несколько предложений от других клубов, чтобы продолжить работу с «Кастильей».

Рауль возглавляет резервную команду «Реала» с 2019 года. Ранее «Кастилья» проиграла «Эльденсе» в финале плей-офф за выход в сегунду — второй по силе испанский дивизон.

Рауль Гонсалес
Футбол
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