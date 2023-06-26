Рауль продолжит тренировать «Кастилью», несмотря на предложения других клубов
Главный тренер «Кастильи» Рауль продолжит возглавлять вторую команду «Реала», сообщает AS.
Контракт 45-летнего специалиста завершается в конце июня. По условиям соглашения, он продлевается автоматически, если ни одна из сторон не настаивает на расставании.
По информации источника, Рауль отклонил несколько предложений от других клубов, чтобы продолжить работу с «Кастильей».
Рауль возглавляет резервную команду «Реала» с 2019 года. Ранее «Кастилья» проиграла «Эльденсе» в финале плей-офф за выход в сегунду — второй по силе испанский дивизон.
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11
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12
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13
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
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|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
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