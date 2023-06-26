Рауль продолжит тренировать «Кастилью», несмотря на предложения других клубов

Главный тренер «Кастильи» Рауль продолжит возглавлять вторую команду «Реала», сообщает AS.

Контракт 45-летнего специалиста завершается в конце июня. По условиям соглашения, он продлевается автоматически, если ни одна из сторон не настаивает на расставании.

По информации источника, Рауль отклонил несколько предложений от других клубов, чтобы продолжить работу с «Кастильей».

Рауль возглавляет резервную команду «Реала» с 2019 года. Ранее «Кастилья» проиграла «Эльденсе» в финале плей-офф за выход в сегунду — второй по силе испанский дивизон.