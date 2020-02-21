Легендарный испанский футболист, экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес поделился своим мнением о голе Федора Смолова «Реалу».

— Как вам гол Федора Смолова в ворота «Реала»?

— Это очень важный футболист для «Сельты». Ему нужно привыкнуть к игре, к стране, к чемпионату Испании, ассимилироваться в нем. Если это удастся сделать, то и прогресс пойдет. Считаю Смолова одним из лучших нападающих России.

— Twitter ла лиги сравнил Смолова после его гола с царем. Можете сравнить Федора с Александром Мостовым, которого тоже в Испании называли царем?

— Мостовой внес большую лепту в испанский футбол. Чтобы достичь уровня мостового нужно много лет тренироваться и держать хорошую форму. Но даже с учетом этого сложно сказать, что кто-то сможет с ним сравниться и достичь такого уровня. Смолову чтобы достичь такого уровня придется очень постараться и забить много мячей. Но я знаю, что фанаты «Сельты» очень рады прибытию Смолова в команду.

Смолов находится в «Сельте» на правах аренды до окончания этого сезона, права на футболиста принадлежат «Локомотиву». В первом официальном матче за новую команду форвард забил «Реалу» в матче 24-го тура чемпионата Испании (2:2). (Елена Григорьевская)