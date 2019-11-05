Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что Эдену Азару не получится стать заменой Криштиану Роналду в «Реале».

— Какие приоритеты у «Реала» в этом сезоне, учитывая, что команда не очень удачно стартовала в Лиге чемпионов?

— Надо спросить это у Зидана. Могу лишь догадываться, что они ставят перед собой максимальные задачи и в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге. Иначе какой смысл существования этой команды?

— Верите, что Эден Азар способен заменить Криштиану Роналду и стать единоличным лидером «Реала»?

— Таких футболистов, как Криштиану, невозможно заменить. Азар — великолепный игрок, способный на очень многое, но это не Роналду, который забивает практически в каждой игре.

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