Федор Смолов: «Мостовой и Карпин оказали на меня большое влияние»

Форвард «Сельты» Федор Смолов признался, что российские футболисты Валерий Карпин и Александр Мостовой, игравшие за клуб из Виго, оказали на него влияние в детстве.

— Тогд было много российских футболистов, игравших за границей, но Мостовой и Карпин были на топ-уровне и любимы по всей стране. И это было хорошо, потому что когда твои соотечественники выступают в европейских чемпионатах, следить за такими турнирами, как испанская лига, нравится больше. Тем более, когда речь о таком ярком и умном игроке, как Мостовой или Карпин. Они оказали на меня большое влияние, когда я в детстве смотрел их матчи. С того момента я начал понимать, что это правильный путь развития карьеры — играть за границей и расти как футболист.

Я не люблю говорить о вещах, прежде чем они произоуйдут. Это неправильно. Большую часть своих дней рождения я провел на предсезонке и впервые в жизни будет официальная игра — с «Севильей». Это реально большой матч в мой день рождения. Мечтать о большем и не мог. Очень доволен этим