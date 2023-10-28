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Сегодня, 10:17

Фабрегас считает «Барселону» фаворитом на победу в матче с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас считает каталонцев фаворитами матча с «Реалом», который состоится сегодня, 29 октября, на «Олимпийском стадионе».

«Считаю «Барселону» фаворитом «эль класико». Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу «Барселоны», но многое будет зависеть ото дня, а также от того, как команды войдут в игру», — цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

«Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании на одно очко.

Сеск Фабрегас
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
2
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 - : -
28.10 17:15
Барселона – Реал
 - : -
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
28.10 22:00
Кадис – Севилья
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29.10 16:00
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