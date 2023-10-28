Фабрегас считает «Барселону» фаворитом на победу в матче с «Реалом»

Экс-игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас считает каталонцев фаворитами матча с «Реалом», который состоится сегодня, 29 октября, на «Олимпийском стадионе».

«Считаю «Барселону» фаворитом «эль класико». Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу «Барселоны», но многое будет зависеть ото дня, а также от того, как команды войдут в игру», — цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

«Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании на одно очко.