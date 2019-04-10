Фабиу Коэнтрау: "Хотел бы поговорить об уходе из "Реала", но не могу"

Защитник "Риу Ави" Фабиу Коэнтрау отметил, что ему пришлось пройти через многое, прежде чем вернуться в родной клуб из "Реала". После аренды в "Монако" и "Спортинг" 31-летний португалец, толком не игравший за мадридский клуб, перебрался в "Риу Ави" минувшим летом.

– Многое могло бы случиться, расскажи я о том, что произошло 31 августа, – цитирует El Espanol Коэнтрау. – Вы бы поняли, через что я прошел. Я хотел бы поговорить об этом, но, к сожалению, не могу. У меня была прекрасная карьера, полная титулов. Я играл в лучших клубах мира, а теперь вернулся домой. Не оглядываюсь назад.