Гол вратаря не спас «Эйбар» от поражения в матче с «Атлетико»

«Атлетико» на выезде обыграл «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:1). На 12-й минуте встречи пенальти реализовал голкипер Марко Димитрович и вывел хозяев вперед. В конце первого тайма Луис Суарес сравнял счет, а в концовке встречи принес своей команде победу, реализовав пенальти.

Мадридская команда лидирует в турнирной таблице, имея 44 очка. «Эйбар» занимает 15-е место.

Чемпионат Испании

19-й тур

«Эйбар» — «Атлетико» — 1:2 (1:1)

Голы: Дмитрович, 12 — с пенальти (1:0). Суарес, 40 (1:1). Суарес, 89 — с пенальти (1:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп (Педро Леон, 90+1), Альварес, Экспосито, Посо, Кике Гарсия, Инуи, Муто (Серхио Энрич, 77).

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Хименес, Сауль, Льоренте, Суарес (Кондогбья, 90+2), Феррейра-Карраско, А.Корреа (Торрейра, 46), Лемар (Жоау Феликс, 46).

Предупреждения: Фелипе, 62. Арбилья, 82. Савич, 90+1. Кике Гарсия, 90+1.

Судья: Мелеро Лопес.

21 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».