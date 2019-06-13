18:30 | Футбол — Испания

Это очередь в Мавзолей? Нет, на презентацию Азара в "Реале"

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На стадион "Сантьяго Бернабеу" образовалась огромная очередь. Болельщики "Реала" стремятся попасть на презентацию полузащитника Эдена Азара, которая начнется сегодня в 19.00 по местному времени. 

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

 

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