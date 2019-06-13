Это очередь в Мавзолей? Нет, на презентацию Азара в "Реале"

На стадион "Сантьяго Бернабеу" образовалась огромная очередь. Болельщики "Реала" стремятся попасть на презентацию полузащитника Эдена Азара, которая начнется сегодня в 19.00 по местному времени.
Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.
🙌🏟 ¡El madridismo está listo para dar la bienvenida a @hazardeden10 desde las 19h00 en el Bernabéu! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/Z11cwvMBJ5— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июня 2019 г.
Загрузка...