«Эспаньол» спасся от поражения в матче с «Барселоной»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Хозяева поля открыли счет на 23-й минуте после удара Давида Лопеса. Луис Суарес на 50-й минуте сравнял счет, а на 59-й блаугранас вывел вперед вышедший на замену Артуро Видаль. На 75-й минуте у гостей был удален Френки де Йонг. После этого на 88-й минуте сравнял счет китайский форвард У Лэй.

«Барса» набрала 40 очков и занимает на первое место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 11 очков и последняя, 20-я позиция.

В следующем туре «Барселона» примет «Гранаду», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании. Ла лига

19-й тур

«Эспаньол» — «Барселона» — 2:2 (1:0)

Голы: Давид Лопес, 23 (1:0). Суарес, 50 (1:1). Видаль, 59 (1:2). У Лэй, 88 (2:2).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес (Итурраспе, 67), Эспиноса, Налду, Вила, Гомес (Варгас, 62), Рока, Давид Лопес, Дардер, Кальери, Мелендо (У Лэй, 74).

«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80).

Предупреждения: Хави Лопес, 35. Рока, 62. де Йонг, 66.

Удаление: де Йонг, 75.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

4 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».