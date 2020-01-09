«Эспаньол» подписал контракт с Де Томасом. Хотя интересовался Смоловым

«Эспаньол» подписал шестилетний контракт с нападающим «Бенфики» Раулем Де Томасом, о чем сообщил в своем официальном Twitter.

Всего счету 25-летнего форварда 83 гола в 68 матчах на клубном уровне. В сезоне-2019/20 Де Томас в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. На счету 29-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 19 встречах.

Кандидатура нападающего сборной России и «Локомотива» Федора Смолова рассматривалась скаутами «Эспаньола» в качестве одного из альтернативных вариантов, но позже клуб перестал за нападающим.