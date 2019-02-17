Эрнесто Вальверде: "Выстраданная победа"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в интервью El Chiringuito прокомментировал победу над "Вальядолидом" (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Напомним, что единственный гол в этой встрече на 43-й минуте забил капитан и форвард каталонцев Лионель Месси.

– Это была выстраданная победа. В первом тайме мы были не в порядке. Слишком медленно двигали мяч и пропускали контратаки.

Соперник тоже играет в футбол, но и у нас также были хорошие моменты, чтобы забить. Если мы сможем создать такие моменты во второй раз, мы знаем, что это будет гол, – цитирует Вальверде El Chiringuito.

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