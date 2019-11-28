Эрнесто Вальверде: «Месси и Гризманн хорошо дополняют друг друга»
28 ноября 2019, 19:08
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном нет проблем. По его словам, француз хорошо вписался в команду, перейдя в нее минувшим летом.
— Они провели много часов вместе и хорошо понимают друг друга, — цитирует sport.es Вальверде. — Они чувствуют друг друга на поле, когда отдают передачи, они понимают все движения, потому что обладают большим талантом. Месси и Гризманн дополняют друг друга.
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