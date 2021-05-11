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Эрик Гарсия подписал предварительный контракт с «Барселоной» до 2026 года

11:13
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Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в Испании. Он подписал предварительный контракт с «Барселоной» до 2026 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо 11 мая.

Президент каталонцев Жоан Лапорта одобрил сделку. Гарсия перейдет в «Барселону» летом на правах свободного агента. О трансфере будет объявлено после окончания сезона.

20-летний испанец в нынешнем сезоне провел за «горожан» 10 матчей.

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