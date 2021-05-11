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Пьянич может вернуться в «Ювентус»

11:12
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«Барселона» и «Ювентус» обсуждают возможный трансфер полузащитника каталонцев Миралема Пьянича, сообщает испанское издание RAC1 11 мая.

По данным источника, агенты клубов недавно провели встречу, на которой рассматривался обмен Пьянича на уругвайского игрока туринцев Родриго Бентанкура. Переговоры пока прекращены, однако клубы могут возобновить их в любой момент.

Напомним, 31-летний босниец перешел в «Барселону» летом 2020 года в результате обмена на Артура. В этом году может быть реализована такая же схема.

Дополнительная информация:

https://www.rac1.cat/

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