Эмери подтвердил возможный трансфер Фойта в «Барселону»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подтвердил возможный трансфер правого защитника Хуана Фойта в «Барселону».
«Похоже, «Барселона» на самом деле хочет приобрести Фойта. Хуан сказал мне, что ему хорошо в «Вильярреале». Я не исключаю его ухода, но, думаю, он вполне может остаться», — цитирует Эмери El Larguero.
По данным источника, трансфер игрока может обойтись «Барселоне» в 30 миллионов евро. В сделку также может быть включен защитник каталонцев Серджиньо Деста.
Трансферная стоимость Фойта — 25 миллионов евро.
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|
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|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
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|4
|
8
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
9
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Жирона
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
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38 тур
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 2
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|1 : 4
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|1 : 0
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|0 : 2
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|1 : 4
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|1 : 1
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
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