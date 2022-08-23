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Сегодня, 09:15

Эмери подтвердил возможный трансфер Фойта в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подтвердил возможный трансфер правого защитника Хуана Фойта в «Барселону».

«Похоже, «Барселона» на самом деле хочет приобрести Фойта. Хуан сказал мне, что ему хорошо в «Вильярреале». Я не исключаю его ухода, но, думаю, он вполне может остаться», — цитирует Эмери El Larguero.

По данным источника, трансфер игрока может обойтись «Барселоне» в 30 миллионов евро. В сделку также может быть включен защитник каталонцев Серджиньо Деста.

Трансферная стоимость Фойта — 25 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
Хуан Маркос Фойт
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