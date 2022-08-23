Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно, если клуб не зарегистрирует его до конца августа
Новичок «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть клуб бесплатно, если его не зарегистрируют до конца трансферного окна, сообщает Cadena Ser.
По информации источника, такой пункт прописан в контракте 23-летнего француза.
Ранее главный тренер «Барсы» Хави выражал обеспокоенность тем, что игрок до сих пор не зарегистрирован за клуб.
Кунде перешел в «Барселону» этим летом за 55 миллионов евро.
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|
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|2
|0
|0
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|6
|
2
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
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|1
|1
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|4
|
8
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|2
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|0
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|3
|
9
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
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|3
|
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|0
|1
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|3
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
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38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|- : -
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
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