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Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно, если клуб не зарегистрирует его до конца августа

Руслан Минаев
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Новичок «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть клуб бесплатно, если его не зарегистрируют до конца трансферного окна, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, такой пункт прописан в контракте 23-летнего француза.

Ранее главный тренер «Барсы» Хави выражал обеспокоенность тем, что игрок до сих пор не зарегистрирован за клуб.

Кунде перешел в «Барселону» этим летом за 55 миллионов евро.

ФК Барселона
Жюль Кунде
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