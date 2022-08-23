Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно, если клуб не зарегистрирует его до конца августа

Новичок «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть клуб бесплатно, если его не зарегистрируют до конца трансферного окна, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, такой пункт прописан в контракте 23-летнего француза.

Ранее главный тренер «Барсы» Хави выражал обеспокоенность тем, что игрок до сих пор не зарегистрирован за клуб.

Кунде перешел в «Барселону» этим летом за 55 миллионов евро.