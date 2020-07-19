Эмери может возглавить «Вильярреал»
15:41
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Вильярреал», сообщает El Periodico Mediterraneo.
По сведениям источника, клуб уже провел переговоры с 48-летним итальянцем, которые были начаты еще до паузы из-за пандемии коронавируса. Контракт нынешнего тренера «Вильярреала» Хавьера Кальехи рассчитан до лета 2021 года.
Также Эмери возглавлял «Валенсию», «Спартак», «Севилью» и «ПСЖ».
«Вильярреал» после 37 матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб уже лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
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