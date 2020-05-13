Эмери может стать новым главным тренером команды Черышева

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес может покинуть свой пост, сообщает Marca. Руководство клуба не до конца удовлетворено результатами команды. Она занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, тогда как должна была пробиться в зону Лиги чемпионов.

Одним из кандидатов на замену Селадеса является бывший главный тренер «ПСЖ» и «Арсенала» Унаи Эмери. Он уже возглавлял «Валенсию» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды занимала третье место, а также выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов.