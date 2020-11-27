Экс-защитник «Манчестер Сити» Лескотт возобновил карьеру после трехлетней паузы

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт принял решение возобновить карьеру футболиста.

38-летний англичанин подписал контракт с «Расинг Мурсия», выступающим в четвертом дивизионе чемпионата Испании. Футболист примет участие в матче Кубка Испании против «Леванте».

Последним профессиональным клубом в карьере Лескотта был «Сандерленд». Защитник покинул команду летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Расинг Мурсия» хочет подписать экс-нападающего «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри для участия в матче Кубка против «Леванте», который состоится 16 декабря.