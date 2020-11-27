Экс-защитник «Манчестер Сити» Лескотт возобновил карьеру после трехлетней паузы
Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт принял решение возобновить карьеру футболиста.
38-летний англичанин подписал контракт с «Расинг Мурсия», выступающим в четвертом дивизионе чемпионата Испании. Футболист примет участие в матче Кубка Испании против «Леванте».
Nuestro presidente Morris Pagniello @MorrisPagniell2 y el club #RacingMurcia est?n felices de anunciar el fichaje de la estrella inglesa Joleon #Lescott @JoleonLescott, que disputar? el partido de #CopaDelRey contra @LevanteUD.#England #ManCity #futbol #RacingCityGroup pic.twitter.com/4udIsndMPh— Racing Murcia FC (@racingmurciafc) November 27, 2020
Последним профессиональным клубом в карьере Лескотта был «Сандерленд». Защитник покинул команду летом 2017 года.
Ранее сообщалось, что «Расинг Мурсия» хочет подписать экс-нападающего «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри для участия в матче Кубка против «Леванте», который состоится 16 декабря.
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