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Сегодня, 19:33

Экс-президента «Барселоны» Бартомеу подозревается в подкупе испанских журналистов

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу платил журналистам за положительные отзывы о себе и негативные — о конкурентах во время его работы в каталонском клубе, сообщает Cadena SER.

По данным источника, Бартому перечислял деньги многим изданиям, среди которых RAC1, El Periodico, La Vanguardia, Sport, Mundo Deportivo и другим.

На цифровых устройствах журналистов были обнаружены признания в том, что они защищают интересы Бартомеу и критикуют его оппонентов Жоана Лапорту и Виктора Фонта.

1 марта 2021 года Бартомеу был арестован в результате расследования финансовых и юридических нарушений в деятельности руководства «Барселоны».

ФК Барселона
Жозеп Бартомеу
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
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 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
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 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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12.02 16:00
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12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
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 - : -
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

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Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

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Барселона

 7
Антуан Гризманн

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Атлетико

 6
И К Ж
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Луис Фелипе

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 11 3 1
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Исаак Карселeн

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