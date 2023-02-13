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Сегодня, 18:05

Полузащитник «Вильярреала» Коклен пропустит несколько месяцев из-за травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы колена, сообщает Sport.es.

Игрок получил травмы в матче 21-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:1). С поля его уносили на носилках.

Футболисту в ближайшее время будет сделана операция. По предварительным данным, на восстановление ему потребуется от 6 до 10 месяцев.

31-летний француз провел в нынешнем сезоне за «Вильярреал» 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Франсис Коклен
ФК Вильярреал
0
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
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 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
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 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
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 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
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 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
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Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
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12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
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Реал – Эльче
 - : -
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Эспаньол

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
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Луис Фелипе

Бетис

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Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

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Кадис

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