Полузащитник «Вильярреала» Коклен пропустит несколько месяцев из-за травмы колена
Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы колена, сообщает Sport.es.
Игрок получил травмы в матче 21-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:1). С поля его уносили на носилках.
Футболисту в ближайшее время будет сделана операция. По предварительным данным, на восстановление ему потребуется от 6 до 10 месяцев.
31-летний француз провел в нынешнем сезоне за «Вильярреал» 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|2 : 0
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|2 : 3
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|2 : 0
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 2
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|1 : 1
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|0 : 1
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|0 : 0
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|0 : 1
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|15.02
|23:00
|
Реал – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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