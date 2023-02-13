Полузащитник «Вильярреала» Коклен пропустит несколько месяцев из-за травмы колена

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы колена, сообщает Sport.es.

Игрок получил травмы в матче 21-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:1). С поля его уносили на носилках.

Футболисту в ближайшее время будет сделана операция. По предварительным данным, на восстановление ему потребуется от 6 до 10 месяцев.

31-летний француз провел в нынешнем сезоне за «Вильярреал» 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.