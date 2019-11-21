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Эден Азар: «Я никогда не буду играть в «ПСЖ»

22:13
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Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что в чемпионате Франции готов выступать только за одну команду — «Лилль». Именно оттуда он перешел в «Челси» в 2012 году.

— Я никогда не буду играть в «ПСЖ», — цитирует бельгийца L'Equipe. — Они часто меня звали. Не собираюсь возвращаться в лигу 1 ни в один клуб, кроме «Лилля». Я всегда говорил парижанам «нет». Для меня все ясно. Это команда, которая позволит вам выиграть Лигу Чемпионов, но это не входит в мои приоритеты. Если вернусь в лигу 1, это будет «Лилль».

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