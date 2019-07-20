Эден Азар: "Мне нужна свобода, иначе сяду на скамейку"

Полузащитник "Реала" Эден Азар​ отметил, что на поле ему необходима свобода. Бельгийский хавбек перешл из "Челси"​ этим летом. В прошедшем сезоне он забил 21 гол и отдал 17 результативных передач в 52 матчах.

– Я играю с полной свободой. Иногда в футболе это довольно сложно, однака я один из тех, кто начинает ошибаться, если не предоставить свободу, – приводит слова Азара Mundo Deportivo. - Так я могу сесть на скамейку. Я люблю играть справа, потом слева, иногда в центре. Я действую на инстинктах. В этом для меня футбол. Я не продумываю свои действия и принимаю решение в ту же секунду.