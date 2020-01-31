«Добро пожаловать в команду». «Сельта» по-русски поприветствовала Смолова

«Сельта» в своем официальном аккаунте на русском языке поприветствовал нападающего Федора Смолова, перешедшего в клуб на правах аренды.

— Добро пожаловать в команду, — написал испанский клуб.

29-летний футболист будет выступать за новую команду до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

В 2000-х за «Сельту» выступали Валерий Карпин и Александр Мостовой.