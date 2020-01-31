«Добро пожаловать в команду». «Сельта» по-русски поприветствовала Смолова
19:18
«Сельта» в своем официальном аккаунте на русском языке поприветствовал нападающего Федора Смолова, перешедшего в клуб на правах аренды.
— Добро пожаловать в команду, — написал испанский клуб.
29-летний футболист будет выступать за новую команду до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.
В 2000-х за «Сельту» выступали Валерий Карпин и Александр Мостовой.
добро пожаловать в команду. #BenvidoSmolov pic.twitter.com/v0S8EGuUfc— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020
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