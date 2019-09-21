Дизайн домашней формы «Барселоны» на сезон-2020/21
10:15
«Барселона» определилась с дизайном формы на сезон-2020/21. В этот раз форма каталонцев будет выглядеть так, как выглядела 100 лет назад, в начале 20-х годов прошлого века, сообщает Sport.es.
Традиционные для клуба синие и гранатовые вертикальные полосы будут разделены желтыми вставками.
?EXCLUSIVA SPORT ?— Diario SPORT (@sport) September 20, 2019
? Desvelamos la camiseta del Bar?a para la temporada 2020/21
? Adi?s a los cuadros.
?? Una informaci?n de @jvehils
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