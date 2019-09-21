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Дизайн домашней формы «Барселоны» на сезон-2020/21

10:15
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«Барселона» определилась с дизайном формы на сезон-2020/21. В этот раз форма каталонцев будет выглядеть так, как выглядела 100 лет назад, в начале 20-х годов прошлого века, сообщает Sport.es.

Традиционные для клуба синие и гранатовые вертикальные полосы будут разделены желтыми вставками.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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