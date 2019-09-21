Дизайн домашней формы «Барселоны» на сезон-2020/21

«Барселона» определилась с дизайном формы на сезон-2020/21. В этот раз форма каталонцев будет выглядеть так, как выглядела 100 лет назад, в начале 20-х годов прошлого века, сообщает Sport.es.

Традиционные для клуба синие и гранатовые вертикальные полосы будут разделены желтыми вставками.

?EXCLUSIVA SPORT ?



? Desvelamos la camiseta del Bar?a para la temporada 2020/21



? Adi?s a los cuadros.



?? Una informaci?n de @jvehils



?? https://t.co/5rb5VTSQJo — Diario SPORT (@sport) September 20, 2019

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр