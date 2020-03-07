Диего Симеоне: «Мы не чувствуем давления перед играми с «Севильей» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его команда не испытывает давления перед ключевыми матчами. Мадридцам предстоит сыграть в чемпионате Испании с «Севильей», а затем с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Мы не чувствуем давления, — цитирует Marca Симеоне. — Мы взволнованы, да. Это важная футбольная неделя с точки зрения достижения поставленных перед нами целей на сезон. Оба матча должны стать интересными битвами. Сейчас сосредоточены на игре с «Севильей». Это очень важная встреча. «Севилья» очень сильна, обладает характером. А появление в команде Сусо повысило качество атаки.