Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Диего Симеоне: «Мы не чувствуем давления перед играми с «Севильей» и «Ливерпулем»

09:17
Теги:

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что его команда не испытывает давления перед ключевыми матчами. Мадридцам предстоит сыграть в чемпионате Испании с «Севильей», а затем с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Мы не чувствуем давления, — цитирует Marca Симеоне. — Мы взволнованы, да. Это важная футбольная неделя с точки зрения достижения поставленных перед нами целей на сезон. Оба матча должны стать интересными битвами. Сейчас сосредоточены на игре с «Севильей». Это очень важная встреча. «Севилья» очень сильна, обладает характером. А появление в команде Сусо повысило качество атаки.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир