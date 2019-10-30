Диего Симеоне: «Если команда не разобралась в игре, это вина тренера»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Алавесом» (1:1) в матче чемпионата Испании. По его словам, команда неважно провела первый тайм.

— В первом тайме соперник был сильнее нас, агрессивнее, — цитирует A Bola Симеоне. — «Алавес» отыграл хорошо, а мы провели первый тайм плохо. Второй тайм получился лучше, потому что мы поняли свои ошибки. Нужно закрепить такой футбол. Если команда плохо разобралась в игре, это вина тренера. Все команды сейчас тактически прибавили. «Алавес» дома пропустил только один мяч, проиграл только «Севилье». Мы знали, что дома у себя он опасен.