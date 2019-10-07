Дембеле в матче с «Севильей» удален за слова «ты очень плохой»

Стала известна причина красной карточки нападающему «Барселоны» Усману Дембеле в матче чемпионата Испании против «Севильи» (4:0). На 87-й минуте удаление получил Рональд Араухо, дебютировавший в основе «Барсы». Через минуту красную карточку получил и Усман Дембеле за оскорбление арбитра.

В протоколе встречи судья Матеу Лаос указал, что Дембеле сказал ему: «Очень плохой, ты очень плохой».

Это первая красная карточка за 190 игр Дембеле в профессиональном футболе. Ранее он только три раза получал желтые.