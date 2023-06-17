Дембеле рассказал о переговорах по новому контракту с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле подтвердил, что ведет с командой переговоры о новом контракте.

«Барса» хочет продлить мой контракт до июня 2027 года, мой агент ведет с ними переговоры. Я счастлив здесь и хочу остаться» , — цитирует Дембеле инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний француз выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.