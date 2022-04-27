Хави устроит барбекю для игроков «Барселоны». Он хочет повысить сплоченность команды

Хави соберет всех футболистов клуба на общий обед

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет повысить сплоченность игроков клуба и организовать общекомандный обед, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский специалист собирается устроить барбекю на базе «Барселоны», куда будут приглашены все футболисты клуба. Обед планируют провести в четверг после утренней тренировки.

«Барселона» проиграла три из последних четырех матчей в сезоне. Все поражения каталонцы потерпели дома.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место, имея 63 очка в 33 матчах. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на 15 очков.

В следующем матче команда сыграет против «Мальорки» 1 мая.