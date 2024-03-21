Деку — о Хави: «История докажет, что он восстановил «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что главный тренер команды Хави не передумал покидать свой пост по окончании сезона. Функционер отметил, что специалист является идеальным тренером для команды.

«Он всегда позитивен, никогда не жалуется, знает, с какими трудностями приходится сталкиваться клубу. История докажет, что он восстановил «Барселону», — цитирует Деку Daily Mail.

На данный момент «Барселона» занимает второе место ла лиги с 64 очками, набранными в 29 матчах.