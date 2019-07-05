Де Йонг надеется стать одним из великих голландских футболистов в "Барселоне"

Полузащитник Френки де Йонг, перешедший в "Барселону" из "Аякса", на своей презентации поделился ожиданиями от выступления за клуб.

– Я надеюсь стать одним из великих голландских футболистов, которые играли в "Барсе", - цитирует Mundo Deportivo полузащитника. – Ее философия похожа на философию "Аякса", и мне она нравится. Месси был моим кумиром, а теперь будет моим партнером по команде.

Контракт с 22-летним де Йонгом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.