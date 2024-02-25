Де Пауль огорчен ничьей в матче «Атлетико» с «Альмерией»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль поделился мнением о результате матча 26-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (2:2). Он разочарован ничьей.

«Мы дважды вели в счете, но оба раза мы не смогли удержать преимущество. У нас нет времени огорчаться. Мы постараемся использовать нашу злость в кубковом матче», — цитирует де Пауля Movistar.

«Атлетико», набравший 52 очка в 26 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 10 баллов.