Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес после разгромной победы над «Хетафе» (4:0) заявил, что не жалеет о том, что решил покинуть свой пост по окончании сезона.

«Это правильное решение, как для меня, так и для «Барсы». Благодарю наших болельщиков за поддержку, но это нужно было сделать. Сейчас команда показывает огромную мотивацию», — цитирует тренера Barca Times.

Каталонцы поднялись на второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от идущего первым «Реала» на пять очков.