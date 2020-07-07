Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев — в запасе «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»

7 июля 2020, 19:40

Стал известен состав «Валенсии» на матч 35-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав «Валенсии» выглядит следующим образом: Доменек, Паулиста, Кондогбья, Гедеш, Солер, Гамейро, Парехо, Диакаби, М. Гомес, Флоренци, А. Герреро. Запасные — Силлессен, Вальехо, Васс, Гильямон, Коклен, Коррейра, Ли Кан Ин, Мангаля, Собрино, Ф. Торрес, Х. Коста, Черышев.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Валенсия — Вальядолид

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир