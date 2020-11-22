Черышев в старте «Валенсии» на матч с «Алавесом». Ранее сообщалось, что он может уйти в «Динамо»

Нападающий «Валенсии» Денис Черышев — в стартовом составе команды на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Ранее испанское издание Fichajes сообщало, что 29-летний россиянин может покинуть испанскую команду и перейти в «Динамо» в связи с тем, что получает мало игровой практики.

В сезоне-2020/21 Черышев принял участие в 4 матчах «Валенсии», на его счету 1 результативная передача.

Матч «Алавес» — «Валенсия» состоится сегодня, 22 ноября, начало — в 23.00 (мск).