Черышев в старте «Валенсии» на матч с «Алавесом». Ранее сообщалось, что он может уйти в «Динамо»
21:58
Нападающий «Валенсии» Денис Черышев — в стартовом составе команды на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
Ранее испанское издание Fichajes сообщало, что 29-летний россиянин может покинуть испанскую команду и перейти в «Динамо» в связи с тем, что получает мало игровой практики.
В сезоне-2020/21 Черышев принял участие в 4 матчах «Валенсии», на его счету 1 результативная передача.
Матч «Алавес» — «Валенсия» состоится сегодня, 22 ноября, начало — в 23.00 (мск).
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