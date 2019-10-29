Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев пропустит матч с «Севильей» из-за перебора желтых карточек

16:37
Теги:

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Как сообщается на официальном сайте «летучих мышей» полузащитник сборной России Денис Черышев не попал в нее из-за перебора желтых карточек.

В этом сезоне россиянин сыграл за «Валенсию» в 7 матчах ла лиги, забив один гол и отдав голевую передачу.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир