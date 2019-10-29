Черышев пропустит матч с «Севильей» из-за перебора желтых карточек

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Как сообщается на официальном сайте «летучих мышей» полузащитник сборной России Денис Черышев не попал в нее из-за перебора желтых карточек.

В этом сезоне россиянин сыграл за «Валенсию» в 7 матчах ла лиги, забив один гол и отдав голевую передачу.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей