Червиченко считает, что Черышеву не нужно возвращаться в РПЛ
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» предположил, где может продолжить свою карьеру нападающий «Валенсии» Денис Черышев.
«Черышев так давно живет в Испании, в Европе. У него там сложилось мировоззрение, он там сформировался. Мне кажется, в России ему будет адаптироваться и привыкнуть сложнее, чем найти себе команду в Европе, — сообщил Червиченко «СЭ». — Ему уже 30 лет. Я думаю, что, попав в Россию он будет выглядеть не так ярко, как хотелось бы. И таким образом лишь смажет о себе впечатление, которое он оставлял своими выступлениями за сборную. А в еропейском клубе для нас он так и останется хорошим и качественным игроком. Испанский чемпионат мягкий, свободный, а у нас каждый защитник ногами как косами машет. Поэтому лучше остаться в Европе».
Червиченко также прокомментировал критику испанской прессы российского игрока:
«Справедливо ли? Сказать сложно. По выступлениям в сборной видно, что играет неплохо. Не всегда ярко, но в принципе хорошо. Наверное, им там виднее», — добавил Червиченко «СЭ».
В сезоне-2020/21 Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего россиянина в 4 миллиона евро.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю