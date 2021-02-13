Червиченко считает, что Черышеву не нужно возвращаться в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» предположил, где может продолжить свою карьеру нападающий «Валенсии» Денис Черышев.

«Черышев так давно живет в Испании, в Европе. У него там сложилось мировоззрение, он там сформировался. Мне кажется, в России ему будет адаптироваться и привыкнуть сложнее, чем найти себе команду в Европе, — сообщил Червиченко «СЭ». — Ему уже 30 лет. Я думаю, что, попав в Россию он будет выглядеть не так ярко, как хотелось бы. И таким образом лишь смажет о себе впечатление, которое он оставлял своими выступлениями за сборную. А в еропейском клубе для нас он так и останется хорошим и качественным игроком. Испанский чемпионат мягкий, свободный, а у нас каждый защитник ногами как косами машет. Поэтому лучше остаться в Европе».

Червиченко также прокомментировал критику испанской прессы российского игрока:

«Справедливо ли? Сказать сложно. По выступлениям в сборной видно, что играет неплохо. Не всегда ярко, но в принципе хорошо. Наверное, им там виднее», — добавил Червиченко «СЭ».

В сезоне-2020/21 Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего россиянина в 4 миллиона евро.

(Артем Бухаев)